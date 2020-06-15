إزالة أجزاء من عقار تمثل خطورة داهمة على المارة بالإسكندرية

وجه اللواء ضياء الدين عبدالحميد ، رئيس حي ثان المنتزه فى الإسكندرية، اليوم ، ببحث الشكوى الواردة على أحد وسائل التواصل الاجتماعي(الفيس بوك) ، والخاصة بوجود عقار متهالك تتساقط منه أجزاء تُسبب خطورة على المارة ، بمنطقة العصافرة قبلي .

حيث توجهت اللجنة المكوّنة من فنيي إدارة المشروعات ومساعد رئيس الحي للمتابعة العضو القانوني ، لمعاينة العقار الكائن بتقاطع شارع السد العالي مع عثمان بن عفان بمنطقة العصافرة قبلي ، وتم ثبوت صحة الشكوى ، وتم إزالة الأجزاء التي تُسبب خطورة داهمة على المارة من خلال عمال الحي ، ولازالت المتابعة جارية.

وقال رئيس الحى إن الاستجابه الشكاوى تأتى في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة خلق حلقة وصل بين الجهات التنفيذية والمواطنين، والإستجابة لشكاوى المواطنين بنطاق المحافظة