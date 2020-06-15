وزيرة الهجرة: مصر مشهود لها بحماية مواطنيها في الخارج

عّلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الفيديو المتداول حول تعذيب عدد من العمالة المصرية في ليبيا على يد ميليشيات إجرامية، وأكدت أنها دُعيت اليوم لحضور اجتماع لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، وكان من ضمن طلبات الاحاطة، طلب من النائب مهدي العمدة، الذي فتح هذا الملف، مؤكدة أنها تحدثت في هذا الأمر بدون شعارات وعّددت إنجازات الدولة وجهودها فيما يخص المصريين في الخارج.

واستشهدت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، بواقعة ذبح 22 مصريا على يد الميليشيات الإرهابية في ليبيا عام 2015، مؤكدة أن أول ضربة جوية عسكرية لمدنيين كانت لصالح هؤلاء المصريين، كما استشهدت بموقف الدولة تجاه الصيادين الذين تم احتجازهم على يد الحوثيين في اليمن خلال الفترة الماضية، وتم تكليف وزيري الهجرة والطيران باستقبال الصيادين فور عودتهم لمصر.

وأوضحت أن الدولة المصرية عملت بكافة مؤسساتها وأجهزتها على الإفراج عن هؤلاء الصيادين، مستشهدة في الوقت ذاته بجهود الدولة تجاه مواطنيها في الخارج بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكرت أنه كان هناك نداءات وطلبات من بعض المصريين المتواجدين في ووهان الصينية والتي كانت بؤرة انتشار الفيروس، وطالبوا بعودتهم إلى بلادهم، وسارعت الدولة لتلبية تلك النداءات، وخرجت طائرات مصر للطيران لتعود بأبناء الوطن من الصين.

وأشارت إلى أن كل المواطنين شاهدوا جهود الدولة في أزمة العالقين، فتحركت الدولة من أجل إرجاع كافة المواطنين من الخارج ممن طلبوا العودة، سواء كانوا عالقين أو أصحاب مشاكل صحية، أو من فقدت أعمالها، سواء كانت تلك العمالة منتظمة أو مخالفة، فالدولة مشهود لها بحماية المصريين بالخارج.