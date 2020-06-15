الذهب اليوم.. تراجع أسعار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 15 يونيو، وذلك بعد استقراره صباحا مقارنة بأمس، وذلك على خلفية تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض في الآونة الأخيرة.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم.

انخفاض سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 881 و883 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 771 و773 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 661 و663 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و184 جنيها.