وزيرة الهجرة: الإمارات أوقفت دخول من يحملون إقامتها إلى أراضيها حاليا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن طائرة اليمن التي كانت تقل العالقين المصريين، وصلت اليوم مطار القاهرة، وكذلك طائرتين من سلطنة عمان، كانتا تقلان مواطنين مصريين عالقين من قطر، وعند عودة فتح المطارات في الخارج سواء الدول العربية أو الأوربية، سيكون الوضع أسهل من ذلك بكثير.

وأوضحت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن عودة المصريين لعملهم في الخارج، سيكون متاح فور بدء حركة الطيران، بشرط أن توافق الدول الأخرى على عودتهم، موضحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، متوقفة في الوقت الحالي عن عودة أي مقيم يحصل على إقامتها.

وتابعت: "الإمارات أعطت الأولية لمواطنيها بالسماح للعودة، وبعد أن تنتهي من ذلك، ستوافق على دخول الشريحة الثانية ممن يحملوا إقامات على أرضها، دي اجراءات احترازية لكل دولة، ونحترم سيادة وقرار أي دولة بالتأكيد".