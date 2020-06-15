استشاري بالصحة العالمية: بوابات التعقيم لا فائدة لها وحذرنا منها

أكد الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن بوابات التعقيم ليست لها أي فائدة علمية.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه لم يتم إثبات أي فائدة علمية لبوابات التعقيم، مشددًا على أن منظمة الصحة العالمية، حذرت من هذه البوابات، وتأثيرها الضار على الإنسان بسبب مواد التعقيم.

وحذر الخولي، من فيديو متداول لاستخدام بوابات التعقيم وعليه شعار منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن الفيديو مفبرك، ولم يصدر عن الصحة العالمية مطلقًا، مضيفًا: "لا يوجد أي فائدة علمية منها، منذ البداية لم يثبت أي فائدة أو نتيجة إيجابية لها، ولم نوصي بها وحذرنا منها".