"السياحة" تقر ضوابط عمل "بعثات الآثار": ارتداء "الكمامات" والتباعد

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية لعمل البعثات الأثرية المصرية والأجنبية بالمواقع الأثرية المختلفة فى ظل جائحة فيروس «كورونا».

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن «تلك الضوابط تُلزم كل بعثة بتوفير أدوات التطهير والسلامة الصحية اللازمة لها، وقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين وأعضاء البعثة قبل بدء العمل، وارتداء الكمامات والقفازات طوال فترة العمل، وتطهير جميع الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفائر دورياً، وأن لا يزيد عددهم بموقع الحفائر على 30 فرداً بالأماكن المكشوفة، والالتزام بالمسافات الآمنة، وأثناء أعمال الحفائر فى المقابر المغلقة لا يزيد داخل المقبرة أو بئر الدفن على 4، بينهم مفتش الآثار».

وناقش الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع أمس، خطة الافتتاحات الأثرية خلال الفترة القليلة المقبلة وفقاً للجدول الزمنى المحدد، وتضم قصر البارون بحى مصر الجديدة، ومتاحف كل من شرم الشيخ، وكفر الشيخ، والمركبات الملكية ببولاق، والمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ومطار القاهرة، والعاصمة الإدارية.

ووجَّه «العنانى»، خلال تفقده، أمس، متحف العاصمة الإدارية الجديدة، استعداداً لافتتاحه قريباً، بإجراء بعض التعديلات على طريقة عرض بعض القطع بالمتحف، وكذا بالإسراع فى تنفيذ الأعمال المتبقية للانتهاء من التجهيزات اللازمة.