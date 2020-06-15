ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الكمامات المغشوشة بالقليوبية

ضبطت شرطة المسطحات والبيئة بالتنسيق مع مباحث التموين، مصنعا لإنتاج الكمامات والمستلزمات الطبية، باستخدام خامات مجهولة المصدر، في شبرا الخيمة، بدون ترخيص، وطرحها فى الأسواق، حيث تم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد قيام حملة مشتركة من المسطحات والتموين، أسفرت عن ضبط مصنع ملابس جاهزة بدائرة القسم، يقوم بتصنيع الكمامات، حيث تم ضبط 55 ألف كمامة و400 قطعة مستلزمات طبية.

وتبين خلال عملية الضبط قيام القائمين على المصنع باستخدام خامات مجهولة المصدر لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتم التحفظ على المصنع وأدوات الإنتاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.