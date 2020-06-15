الصحة تنذر المستشفيات الخاصة بعدم تشغيل الأطقم الطبية الحكومية دون موافقة مسبقة

عممت إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة التابعة لوزارة الصحة، تنبيهًَا مهمًا، حول تشغيل أفراد الأطقم الطبي بالمستشفيات الخاصة دون الرجوع إلى جهة العمل الحكومية.

وذكر المنشور، أنه على جميع المستشفيات الخاصة بالقاهرة ضرورة الالتزام التام بالإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقد وتشغيل الأطقم الطبية وضرورة الحصول على موافقة رسمية مسبقة من جهة العمل الأصلية قبل التعاقد أو تشغيل الطاقم الطبي، معتمدة من السلطة المختصة وفي غير أوقات العمل الرسمية.

وأضافت الإدارة في المنشور المعمم أنه سيتم المرور الدوري من إدارة العلاج الحر على المستشفيات الخاصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال مخالفة هذه التعليمات.

وأوضحت أن ذلك يأتي نظرًا لعدم التزام مديري المستشفيات الخاصة باتباع الإجراءات القانونية الخاصة بضرورة موافقة جهة العمل المسبقة قبل التعاقد مع العاملين بالجهات الحكومية وتشغيل أفراد الطاقم الطبي بالمستشفيات الخاصة بشكل غير قانوني يؤثر على انتظام سير العمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.