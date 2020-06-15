التعليم: اعتذارات ملاحظي الثانوية العامة قليلة ولم تصل لنسب الاحتياط

طمأن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة على أبنائهم، مؤكدا على أن اللجان آمنة، وتم إتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وهناك جهات متخصصة في الدولة لتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم يوميا.

وطالب حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أولياء الأمور، بتنبه أبنائهم بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على نفسه، وعدم التجمع مع زملائه، وعدم خلع الكمامة، خصوصا أن امتحانات الثانوية العامة مختلفة هذا العام، بسبب الظروف الراهنة، لكن بمجرد انخراط الطلاب في الامتحانات سيكون الأمر على مايرام.

وكشف حجازي، أن هناك 10 أسباب لقبول اعتذارات ملاحظي الثانوية العامة، والوزارة قبلت نسبة 30% زيادة من الملاحظين عن كل عام لقبول الإعتذارات بكل أريحية، مشددا على أنه يوجد 152 ألف و167 معلم مشارك في أعمال الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة والأعتذارات نسبة صغيرة جدا مقارنة بالمعلمين المشرفين على عملية الإنتخابات، وعدد الاعتذارات لم يصل لنسب الاحتياط الموضوعة من الوزارة.

وشدد حجازي، على أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مختلفة، لكن الدولة حريصة على تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.