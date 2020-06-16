خالد أبو بكر يطالب بإطلاق اسم السيسي على مدينة: "مفيش شارع واحد باسمه"

طالب خالد أبو بكر، بتخليد اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إحدى المدن والميادين، قائلًا: "الناس تسألنا لماذا تحبون الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقفون خلفه؟ طيب الراجل اللى بيلف الشوارع ليل نهار بقاله 6 سنين، مفيش شارع واحد باسمه؟".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "السيسى افتكر المشير طنطاوى والشهيد هشام بركات، وافتكر شهداء الشرطة والجيش، لكن مفيش واحد في مصر افتكره هو بميدان ولا شارع باسمه، 6 سنين؟".

وتابع: "هو أكيد مش هيقول، لذا يجب أن نفكر نحن في أن يكون هناك ميدان أو شارع باسمه، آن الأوان أن يكون هناك مكان وميدان أو مدينة كبيرة، يطلق عليها اسم عبدالفتاح السيسى، واقسم بالله يستحق ذلك، هذا عرفان بالجميل، وحق له وواجب علينا، مكسبه المعنوي بعد الشقا ووجع القلب".

وعلق خالد أبو بكر، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية الجارية، تتمثل في عدد من الكباري والمحاور التي تحد من التكدس المروري بمنطقة شمال شرق القاهرة، وخلال تفقده اطمأن الرئيس على صحة مواطن بعد تعرضه لحادث على الطريق، مضيفًا :"حرية الرأى في مصر ارتفعت.. ودا الموديل الجديد.. لم نعتاد عليه من قبل، بس واضح إن دا اللى هيحصل بعد كدا".