مكرم: السيسي يشدد على وضع المواطن المصري في قائمة أولويات الدولة

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن جهود الدولة المصرية مستمرة في عودة العالقين من الخارج، سواء من مخالفي إقامة من ظروف استثنائية صحية، أو حتى إنهاء تعاقدهم في الخارج، مؤكدة أن الدولة في ظل التحديات التي تواجهها، لم تتخلى عن أبناءها، وهناك دول أخرى، بلغت مواطنيها أن يظلوا في الأماكن الموجودين بها، لأن الحدود ستغلق، ولن يصرح لهم بالعودة إلى بلادهم.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن مصر كانت حاسمة في هذا الموضوع، وعملت اللجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء، والمشكلة من الهجرة والتعليم العالي والصحة والتضامن والطيران المدني، اشتركنا لتوجيه رسالة للمواطنين في الخارج، بأن الدولة تقف معهم، وأن تصريح الرئيس أن المواطن المصري يكون على قائمة أولويات الدولة، بغض النظر عن الخسائر التي حدثت الفترة الماضية، من الرحلات التي حدثت والمساعدات والإستجابة للمناشدات وكل هذا سيؤثر.

وتابعت، أنه بالنسبة للمنطقة العربية، لدينا الكثير من الرحلات سواء للملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، ووصول طائرة اليوم، من اليمن وطائرتين من عمان، وفي ظل ظروف العلاقات بين مصر ودولة قطر، كان لابد من أن اللجنة تناشد دولة أخرى، تستطيع تحريك المصريين الراغبين في العودة، فتم تحريك سلطنة عمان، واستطعنا الحصول على الموافقات والتصريحات المطلوبة.