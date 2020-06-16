خالد أبو بكر يهنئ صلاح بعيد ميلاده.. ويؤكد: عودة الدوري هيحرج ناس كتير

علق خالد أبو بكر، على إمكانية عودة الدوري المصري الممتاز، بعد تأكيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الأمر بعد 25 يوليو المقبل، سيكون في يد اتحاد الكرة، قائلًا: "الكرة الآن في ملعب اتحاد الكرة، وأتوقع أن يعود الدوري يوم 28 أو 27 يوليو".

وأضاف أبو بكر، خلال تقديمه برنامجه "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "on e": "توقعاتي الدوري هيرجع والأهلي هياخذ البطولة، والدنيا تمشى ونشوف كرة من جديد وأهداف الدقيقة 90، موضوع عودة الدوري، هيحرج ناس كتير أوى".

من ناحية أخرى، هنأ الإعلامي، النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ28، قائلًا: "صلاح فخر العرب.. حاجة مشرفة وأجمل حاجة حصلت في مصر منذ 50 سنة".

وتابع: "عمر الشريف كان المصري الأشهر عالميًا، والآن أصبح لدينا محمد صلاح، محمد صلاح فاق الجميع وتقدر تسأل عنه في كل الشوارع العالمية.. كل سنة وصلاح طيب وبألف خير".