وفاة أحد أوائل رواد جراحة الكبد في مصر بكورونا.. و"الأطباء" تنعيه

نعت نقابة الأطباء الأستاذ الدكتور عادل فؤاد رمزي، أحد أوائل رواد جراحة الكبد فى مصر، وجراحة المناظير فى قصر العيني، وجراحة الغدد الصماء ورئيس جمعية الجراحين المصرية سابقا، الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وذكرت النقابة، أن الدكتور عادل رمزي، تولى الرئاسة العالمية لكلية الجراحين الدولية بشيكاغو، أثناء الاحتفال الرئاسى للكلية، وتم انتخابه من قبل 105 دول "أعضاء الكلية" وقاموا بتقليده الميدالية الذهبية للرئاسة العالمية، وهو أول رئيس للمجلس العالمى لزمالة الجراحة، وأمين عام الجمعية الإكلينيكية بطب قصر العينى لمدة 15 عاما، كما أنه ألّف 110 بحوث جراحية، واشترك فى تأليف موسوعيتين عالميتين للجراحة، وأشرف على 28 دكتوراه و90 رسالة ماجستير جراحة.

ودعت النقابة الله، أن يرحم الشهيد، وأن يتغمده في رحمته ويسكنه الفردوس ويلهم أهله الصبر والسلوان، مقدمة العزاء لأسرته ولزملائه وتلاميذه ومرضاه، وكل أسرة صرح مستشفيات القصر العيني.