الأطباء تنعى شهيدين جديدين بكورونا.. وارتفاع حصيلة الوفيات لـ70 شهيدا

نعت نقابة الأطباء شهيدين جديدين إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالنقابة إلى 70 وفاة حتى الآن، إذ نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الشهيد الدكتور حمزة إبراهيم علي طرخان أخصائي التحاليل الطبية، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الشهيد الدكتور محمد حشاد أخصائي الأطفال، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعية المولى أن يتقبلهم من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان.