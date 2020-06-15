البترول: نعمل على تطوير أنشطة التكرير والبتروكيماويات وتحسين أدائها
كتب:
مارينا رؤوف
06:07 ص | الإثنين 15 يونيو 2020
تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية، العديد من مشروعات تحديث قطاع البترول، ومنها برنامج تحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وقالت الوزارة، إن المشروع يهدف إلى تطوير أداء عمليات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية والغاز والبتروكيماويات بما يؤدي للتوازن بين المنتجات المختلفة، وكذلك ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكلفة بمعامل التكرير والمصانع.
وحقق المشروع تنفيذ ووضع العديد من المحاور والخطط تتمثل في:
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تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات لتعظيم كفاءة الأصول والتشغيل الأمثل لها لخفض الاستيراد وزيادة الإيرادات تحقق عائدات إضافية بقيمة 23 مليون دولار سنويا.
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تنفيذ إجراءات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في معامل التكرير وتسهيلات الإنتاج تحقق إجمالي وفر نحو 300 مليون جنيه سنويا.