تحرير 33 محضرا وإعدام 121 كيلو أغذية فاسدة بمدينة رأس سدر

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، حملة صحية، للمرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، بمدينة رأس سدر، ومتابعة الشهادات الصحية لكل العاملين بالأغذية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وأسفرت الحملة، عن إعدام 121 كيلو أغذية فاسدة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وإعدام 24 لتر من المشروبات منتهية الصالحة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى المرور على 18 منشأة لتداول الأغذية خلال الحملة، تحرير 33 محضرًا، مقسمين إلى 11 محضرًا نقص اشتراطات النظافة، و22 محضرًا عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية.

كما جرى سحب 10 عينات للتحليل بالمعامل المركزية، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والاستخدام الأدمي.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه جرى خلال الحملة، التشديد على أهمية النظافة العامة لأماكن تداول الأغذية والمشروبات، والنظافة الشخصية لكل العاملين، والتأكيد على غسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار الأمراض المعدية، ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد " كوفيد– 19".