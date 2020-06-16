الصحة: في حالة الإسهال المتكرر أو ضيق التنفس اذهب للمستشفى فورا

أكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، واحد في كل الدول، ولكن الفرق بين شخص وآخر، في مستوى الإصابة تكمن في المريض نفسه، "أسوأ حاجة إنك تبقى عندك تكرار للإصابة في مدة قليلة، وتتواجد في الأماكن المغلقة"، لذلك يتم توجيه نصائح لمن تظهر عليهم أعراض أولية بالبقاء في المنزل، والالتزام بالعزل.

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن العزل المنزلي حّسن نسبة الإصابة خارج مصر وداخل مصر، "أول ما الواحد يحس بالأعراض البسيطة لازم يعزل نفسه، بلاش يروح يعمل مسحة، ويقعد يستنى نتيجة المسحة، لأ، أعزل نفسك وأقعد في البيت، في الحالات البسيطة والمتوسطة".

وتابع: "أنا كنت قاعد عزل منزلي، وما زلت، إحنا لازم نقعد في البيت لو حالتك بسيطة، لو ابتدت تتدهور أو تسوء يعني، بقت درجة حرارة الجسم فوق الـ38 لمدة 24 ساعة متواصلة وفيه إسهال متكرر أو اضطراب في التنفس، يتوجه للمستشفى، اللي مش قادر يستحمل العزل المنزلي يتوجه للمستشفى".