أمريكا تسجل أقل من 400 حالة وفاة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الاثنين، 385 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقًا لإحصاء أعدته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبذلك يكون هو اليوم الثاني على التوالي، الذي تسجل فيه أمريكا، عدد حالات وفاة بالفيروس، أقل من 400 حالة.

وكانت الولايات المتحدة، سجلت يوم الأحد، 382 حالة وفاة، لتسجل الاثنين عدد حالات أكثر بـ3 حالات فقط، وتعد هاتين الحصيلتين، هما الأقل في أمريكا منذ نهاية شهر مارس.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، فإن الانخفاض في أعداد الوفيات، قد يكون نتيجة آلية حصول جامعة جونز هوبكنز، على البيانات من السلطات الصحية المحلية، التي لا تكون مكتملة عادة في أول يوم عمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وبالرغم من انخفاض عدد حالات الوفاة المعلنة ليومين على التوالي في الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة مازالت تسجل أكثر من 20 ألف حالة إصابة يوميًا.