المنوفية عن النظام الكودي لمصابي كورونا: الموقع يشمل خريطة تفاعلية لكل المراكز

في بادرة جديدة من محافظة المنوفية لإعلام المواطنين بالأسرة الشاغرة في مستشفيات العزل الصحي، لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، أطلق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، موقع إلكتروني لعرض الأسرة الشاغرة والمشغولة في جميع مستفيات العزل الصحي بمحافظة المنوفية، حيث يتضح من خلال الموقع، عدد الأسرة الكلية وعدد الاسرة المشغولة وعدد الاسرة الشاغرة.

ويظهر من خلال الموقع، خريطة موضحا عليها جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية، والضغط على كل مركز يظهر عدد مستشفيات العزل الصحي الموجوده به، بالإضافة إلى كل المعلومات اللازمة للمريض، أو المتردد على المستشفيات من خلال معرفة عدد الأسرة في العناية المركز وغيرها.

معتز حجازي المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية، أكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المحافظة حريصة على إيجاد آلية لإعلام المواطنين بأماكن مستشفيات العزل والأسرة المتاحة من أجل توفير الوقت والمجهود، وأن نظام الموقع يشمل خريطة تفاعلية لكل مراكز المحافظة على الموقع الإلكتروني للمحافظة عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف "حجازي"، أن مجموعة من الشباب نجحوا تصميم نظام إلكتروني، يتيح معرفة أماكن المستشفيات للحفاظ على حياة المواطنين، بتعاون مشترك بين المحافظة ومديرية الصحة، كما يتيح النظام تحديث المعلومات كل فترة، لتوضيح الصورة كاملة للمواطن، ولمعرفة أماكن الأسرة الفارغة.

وسجلت مستشفيات العزل الصحي بمحافظة المنوفية، 1172 إصابة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنته مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فيما أوضحت المديرية وفق موقع محافظة المنوفية، لإعلان الأسرة الفارغة والمشغولة بمستشفيات المنوفية، أن الأسرة الفارغة تبلغ 405 سرير لاستقبال مصابي العزل الصحي.

وقال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، إنه تم تفعيل نظام كودي لكل مستشفيات المحافظة، ‏ليستطيع كل مواطن الوصول للسرير المتاح بكل مستشفى.

وأضاف‏ خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "وضعنا نظام كودى لكل المستشفيات بالمحافظة، يستطيع من خلاله كل مواطن الوصول السرير المتاح، و‏لدينا بالمحافظة مستشفيات ‏بها تكدس كبير وآخرى بجوارها بها أسرة شاغرة".

وتابع: "‏لذلك وضعنا هذا النظام الكودي إلى جانب إطلاق رقم تليفون مختصر، ‏تيسيرا على المواطن للاستفسار عن المستشفيات المتاح بها أسرة، والمحافظة لديها فائض في أسرة علاج فيروس كورونا، وجاهزون لاستقبال أي مريض".