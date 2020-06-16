الصحة: 30% من مصابي كورونا في مصر يخضعون لعزل منزلي ونتابعهم باستمرار

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، إن هناك إحصائيات يجب أن يتم اتباعها، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن الإحصائيات تقول إنه يجب أن يكون عدد المرضى الذين يأتون من الشارع إلى العناية المركزة مباشرة، لا يتجاوزا الـ25%، وباقي الـ75% يتم حجزهم في الغرف العادية، وعندما تتدهور حالتهم لا قدر الله، يتم نقلهم للعناية المركزة.

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن المرضى الذين يحتاجون للعناية المركزة فور دخولهم للمستشفى في مصر يتعدى الـ65%، "ده جاي خالص بقى"، موضحًا في الوقت ذاته، أن بعض الدول بها 30% من مرضاها في العزل المنزلي، وبعض الدول الأخرى 40% و50% و70%.

وأكد مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، أن عدد مرضى كورونا في مصر الذين يخضعون للعزل المنزلي تحت إشراف وزارة الصحة 30% من إجمالي الإصابات، مؤكدًا أن الوزارة توفر للمرضى الأدوية، "بس المريض اللي ييجي يقول أنا عاوز العلاج القوي بتاع الأنتي فيروس، أو البلازما، ده يبقى مش مريض عزل منزلي ده يبقى مريض مستشفى".