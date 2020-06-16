عوض تاج الدين متوقعا: مصر ستكون لها حصة من لقاح أكسفورد الخاص بكورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الوقاية والصحة، أن الرابطة العالمية للأمصال واللقاحات، وظيفتها المساهمة في توفير لقاحات الأوبئة بصورة متزنة وعادلة لكل دول العالم، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أسبوع عبر وسائل الاتصال الإلكترونية في القمة العالمية للقاحات، التي استضافتها المملكة المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية والصحة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه من المتوقع أن تكون لمصر حصة من اللقاح الذي تجريه جامعة أكسفورد، كما أن الشركة المنتجة للقاح، أعطت لمؤسسة هندية كبرى، الحق في إنتاج 2 مليار جرعة من هذا اللقاح، موضحًا أن هناك لقاحات أخرى يُجرى عليها تجارب إكلينيكية في الصين والهند، وفي بلاد أخرى.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الوقاية والصحة، أن اللقاح سيكون الشيء الأساسي والرئيسي، لمكافحة هذا الوباء، "أما عن الأدوية، فكل الأدوية التي تجرى عليها التجارب، حتى الآن في أوروبا وأمريكا وبلاد أخرى، كلها أدوية ضد الفيروسات معروفة قبل كده، مفيش دواء جديد، كلها عقارات ضد الفيروسات".