عوض تاج الدين: العالم توصل لفك الشفرة الجنينية لكورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن العالم توصل بالفعل لفك الشفرة الجنينية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويجب التفريق بين الأدوية واللقاحات، فالدواء يُعالج المرض، بينما اللقاح يُعطي مقاومة للجسم ضد هذا المرض.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن هناك تجارب إكلينيكية تتم حاليا في العديد من دول العالم، وهناك تجارب في مراحلها النهائية لخروج لقاح أو تطعيم أو ما يُسمى "الفاكسين" ضد فيروس كورونا.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه من المتوقع أن يُطرح هذا المصل في سبتمبر المقبل، فبعض التجارب الإكلينيكية في المرحلة الأخيرة، وهي التجارب على البشر، "فيه ناس بتاخده فعلا وبتشوف فيه مقاومة اتكونت ولا لا، ونشوف فيه أثار جانبية ولا لا ، ومن كتر ما العالم متسرع ومهتم بإيجاد لقاح، قامت شركات أدوية كبرى بأخذ اللقاح الذي يتم اختباره وتقوم بتصنيعه حتى دون انتظار للنتائج الأخيرة".

وتابع: "ما يفكر فيه العالم حاليا، هو الكميات التي سيتم طرحها من تلك اللقاحات، وهل سيتم توزيعها بصورة عادلة أم لا؟".