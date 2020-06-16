أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-6-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا صباح اليوم الثلاثاء 16 يونيو الحالي مقارنة بنهاية تعاملات أمس، إذ ارتفع سعر المعدن الأصفر 3 جنيهات بالسوق المحلي، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحلات الصاغة على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 883 و886 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 773 و775 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 663 و664 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و200 جنيه.