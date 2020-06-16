فزاع: مصر تخسر مليار دولار شهريا من توقف السياحة

قال حسام فزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، إنّ خسائر مصر من توقف السياحة في مارس الماضي جراء أزمة فيروس كورونا، بلغت مليار دولار شهريا.

وتابع فزاع، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنّه كان متوقع الوصول لعائد من السياحة يصل لـ16 مليار دولار العام الحالي، لولا أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنّه كان هناك إقبال على السياحة الداخلية خلال عيد الفطر المبارك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مشيرا لوجود تنسيق بين وزارتي السياحة والصحة لعودة النشاط السياحي.

وأردف عضو اتحاد الغرف السياحية، أنّه حتى اللحظة مسموح بنسب إشغال في الفنادق لا تتجاوز 50%، مع إمكانية زيادة النسبة بقرار من وزارة السياحة حال ارتفاع أعداد السائحين.

وأضاف أنّ الفنادق استكملت إجراءاتها الاحترازية لوقاية وحماية نزلائها من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.