انتهاء الخيمة الثانية من المستشفى الميداني بعين شمس خلال يومين

قال الدكتور أسامة أشرف، استاذ البطانة والجهاز الهضمي بجامعة عين شمس ومدير المستشفى الميداني، إنّ فكرة إقامة مستشفى ميداني بدأت مطلع يونيو الحالي، إذ اتفق رئيس الجامعة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستلام الأرض المخصصة للمستشفى الميداني بمساحة 4500 متر، وتقع بين مستشفى عين شمس التخصصي وكلية الصيدلة، وجرى إقامة الخيم والصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وأضاف أشرف، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ مكتب الاستشارات الهندسية لكلية هندسة عين شمس ومستشفيات الجامعة جهزوا المستشفى الميداني بالعمالة والموظفين، لافتا إلى أنّ العديد من منظمات المجتمع المدني شاركت في تجهيز المستشفى، إضافة إلى صندوق تحيا مصر، لإنجاز المستشفى خلال 15 يوما فقط.

وأشار إلى أنّ المستشفى يتكون من خيمتين كبيرتين، الأولى تنقسم لجزأين، الأول 28 سريرا والثاني 27 سريرا بإجمالي 55 سريرا، لافتا إلى أنّ الخيمة الثانية سينتهي العمل بها خلال يومين والتي تحتوي على عدد من الأسرة إضافة إلى 11 سريرا مجهزين بأجهزة للتنفس الصناعي، كما تحتوي على وصلات الأكسجين وأجهزة رسم القلب وأجهزة تتبع الأكسجين في الدم وأجهزة ضربات القلب والضغط والأدوية الخاصة بفيروس كورونا.