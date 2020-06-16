جامعة عين شمس: "المستشفى الميداني" أقيم خلال 15 يوما

قال الدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إن قوام المستشفى الميداني، سيكون 176 سريرا منهم 11 للرعاية المركزة، موضحا أن تجربة المستشفيات الميدانية، التي تتضمن رعاية مركزة، وأجهزة تنفس صناعي، تجربة جديدة نسبيا في مصر والشرق الأوسط، بتعاون وثيق بين إدارة مستشفيات جامعة عين شمس والجامعة وكلية الهندسة، وجرى التنفيذ، بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال 15 يوما فقط، من أرض فضاء لمستشفى.

وأضاف "صالح" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن كل سرير به مصدر للكهرباء وللأكسجين، كما أن المستشفى مجهز بالصرف الصحي وتنقية الهواء، لافتا إلى أن المستشفى الميداني، تجربة رائدة وجيدة جدا، موضحا أن المجتمع المدني، شارك في بناء المستشفى بقوة، كما أن صندوق تحيا مصر، شارك في دعمه بالأجهزة ومهمات الوقاية للأطقم الطبية.

وأشار إلى أن المستشفى سيكون جاهزا، لاستقبال أول مريض الخميس المقبل، حيث سيضم الحالات المتوسطة والشديدة المصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن المستشفى، لن يكون به عيادات، لكنه مخصصا لتلقي المرضى الذين تم فرز حالتهم، إن كانت شديدة أو متوسطة أو بسيطة، موضحا أن عملية الفرز ستجرى في العيادات التابعة للجامعة.

وأوضح أن عدد الأفراد المخصصين لخدمة تشغيل المستشفى، 124 فردا، فضلا عن مدير مقيم سيكون أستاذ طبيب، إضافة إلى 16 طبيبا، و40 ممرض وممرضة، إضافة لأفراد الحماية المدنية والنظافة و"الآي تي"، وسيتم تخصيص وحدات للمبيت لهم، في مباني ملاصقة للمستشفى الميداني.