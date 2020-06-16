استمرار أعمال رش وتطهير شوارع ومنشآت مدن ومراكز البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار عمل الحملات اليومية، التي تنفذها المحافظة والوحدات المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، واستغلال خلو الشوارع من المارة وامتثال المواطنين لقرار حظر التجول خلال الفترة المسائية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

وشهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم، بالفترة الصباحية، ومساء أمس خلال فترة الحظر، حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري.

وأسفرت الحملات عن رش وتطهير قرية الناصر وبعض المنشآت والشوارع والميادين بمدينة أبو المطامير، والمنشآت الحكومية والخدمية والصحية والشوارع والتجمعات السكنية والمستشفى العام ومبنى البريد، وهندسة الكهرباء ومبنى الصرف الصحي وديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات.

وكذا قرى النجيلة والدخلي ودمتيوه وميت يزيد التابعة للوحدة المحلية بصفط العنب بكوم حمادة، والمستشفى المركزي بالرحمانية وشوارع وميادين المدينة، وعدة مناطق ومنشآت حكومية وخدمية وصحية وأيضاً الشوارع والتجمعات السكنية بمركز ومدينة رشيد.