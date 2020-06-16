أبو العروسة وصباحو كدب.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "المدبح" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "شمس الزناتي" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "قشطة يابا" الساعة 5:30 عصرًا، وفيلم "صباحو كدب" الساعة 8 مساءً، و"تمن دستة أشرار" الساعة 10 مساءً، والفيلم الكوميدي "أحلام الفتى الطائش" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Lucy الساعة 3:30 عصرًا، وفيلم Oblivion الساعة 5 مساءً، وفيلم Star Trek Into Darkness بجزئيه الساعة 7:30 و10 مساءً، وفيلم Pandorum الساعة 12 منتصف الليل.

سيما

عرض فيلم "البطل" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "أمن دولة" الساعة 7:30 مساءً، و"خليل بعد التعديل" الساعة 11 مساءً.

المسلسلات التليفزيونية

الحياة

عرض مسلسل "بت القبايل" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ليالينا 80" الساعة 9 مساءً.

MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ولي العهد" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "العراف" الساعة 8 مساءً، و"سرايا عابدين" الساعة 9 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "الحب وأشياء أخرى" الساعة 6 مساءً، و"لن أعيش في جلباب أبي" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "في ال لا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "العندليب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "حقي برقبتي" الساعة 7 مساءً، و"حجر جهنم" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، و"فلانتينو" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "الوتد" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "واحة الغروب" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً، و"الشحرورة" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس الساعة 11 مساءً.

MBC مصر

عرض برنامج "ساعة لقلبك" للفنان هشام عباس الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.