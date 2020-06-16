التراخيص والدراما وتوصيات الشكاوى في اجتماع الأعلى للإعلام اليوم

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، بقاعة الاجتماعات بالمجلس لمناقشة عدد من الملفات في مختلف اللجان، خاصة التراخيص والدراما والشكاوى.

وقال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس، في تصريح له، إنّ الاجتماع يناقش تقرير لجنة الدراما بشأن دراما رمضان، وما جرى بشأن تلقي تراخيص الصحف والقنوات والمواقع وتوصيات لجنة الشكاوى في تحقيقاتها خلال الأيام الماضية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حقق مع ممثلي ناديي الأهلي والزمالك عبر جلستين استغرقتا 5 ساعات، وتعهد الناديين خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس فيما يتم تقديمه من محتوى عبر صحف وقنوات ومواقع الناديين.

وأعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر وجمهوره، وتعهدا بالالتزام الفوري بوقف أي تجاوزات، لكن النادي الأهلي قدّم شكوى جديدة أمس للمجلس لاتهام قناة الزماك باستمرار التجاوزات ضد الأهلي ومن المقرر مناقشة الشكوى اليوم.

وقرر المجلس إلزام الناديين بإزالة المحتوى المخالف، واستمرار لجان الرصد في متابعة ما يصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين، وحال المخالفة مرة أخرى فإلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والأخلاقيات والمهنية.