جامعة القناة تتسلم 13 ألفا و698 بحثا من طلاب كليات العلوم الهندسية

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن العمل يسير على قدم وساق داخل كنترولات كليات الجامعة، وذلك استعدادا لإعلان نتائج الأبحاث الطلابية لفرق النقل خلال ثلاث أسابيع، مشيرة إلى أنه تم تسليم 13 ألفا و698 بحثا طلابيا لكليات العلوم الهندسية بجامعة القناة.

وأضافت رئيس جامعة القناة، أنها تتابع وبصفة يومية أعمال التعقيم داخل الكليات، استعدادا لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم تسليم 8647 بحثا من كلية الهندسة بنسبة 95% و488 بحثا من الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بنسبة 100%، وعن كلية الحاسبات ونظم المعلومات بلغ عدد الأبحاث المستلمة 4566 بحثا بنسبة 99.7%.