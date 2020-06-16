"أدب المِحَن" موضوع خطبة الجمعة المقبل بمسجد السيدة زينب

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ أحمد دسوقي مكي مدير إدارة النشر بديوان عام الوزارة، بأداء خطبة الجمعة المقبل 27 شوال 1441هـ الموافق 19 / 6 / 2020م بمسجد السيدة زينب، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

وأوضح بيان الوزارة أنّ موضوع خطبة الجمعة عن أدب المِحَن، "الأدب مع الله عز وجل.. والأدب مع الخلق"، وأكدت الالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، واعتذرت للإعلاميين والصحفيين عن عدم تمكنها من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.

ونوهت بأنّ إقامة الجمعة المقبل 19 / 6 / 2020 م قاصرة على مسجد السيدة زينب فقط.