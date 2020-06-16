المالية: 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني للتيسير على المواطنين

قال حمدي حسني، مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية إنه تم وضع منظومة الدفع الإلكتروني بوزارة المالية منذ فترة طويلة، حيث تم البدء منذ عام 2010، حيث تم نشر ما يقرب من 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني.

وأضاف "حسنى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن كل المدفوعات الخارجة من الموازنة العامة للدولة أو أي شخص له مستحقات لديها مثل الموظفين الذين يتقاضون رواتب كل شهر والمقاولين وأصحاب المكاتب الاستشارية أصبحت إلكترونية.

وأشار إلى أن جميع التدفقات المالية الخارجة من الموازنة العامة للدولة تدفع بطريقة إلكترونية منذ 30 نوفمبر 2017، تحولت إلى وسائل إلكترونية، لافتا إلى أنه من يوم 1 مايو 2019 تم استكمال الجزء الأخير وهو عندما تتلقى الحكومة بالوسائل الإلكترونية مقابل خدمات تقدمها للمواطنين، حيث أن هذا ما يطلق عليه التحصيل الإلكتروني.

وأفاد أن المواطن أصبح يتوجه لأي جهة حكومية ليحصل منها على خدمة يسدد مقابل تلك الخدمة للحكومة بالوسائل الإلكترونية، حيث إن الأن يتم السداد عن طريق البنك فيما يعرف بـ مدفوعة المواطن، والسداد عن طريق ماكينات التحصيل الإلكتروني.