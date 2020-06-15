محافظ قنا يتابع أعمال التطوير بمبنى المديرية المالية للمحافظة

أجرى اللواء اشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية لمقر مبني المديرية المالية بمدينة قنا لمتابعة اعمال التطوير التي يشهدها المبني خلال الفترة الاخيرة ، رافقه خلال الجولة المحاسب لوزي منصور مدير المديرية والاستاذ محمود حمدان مدير عام التفتيش المالي والاستاذ عبدالراضي ابوالنجا مدير الحسابات بديوان عام المحافظة وعدد من المراقبين الماليين بالمديرية.

حيث تابع المحافظ اعمال التطوير ورفع كفاءة المبني وقاعة التدريب والمكاتب الادارية بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للدولة لدعم ميكنة كافة القطاعات الحكومية وتيسير تقديم كافة الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن.

والتقي المحافظ خلال جولته بعدد من العاملين بالمديرية ووجه خلال اللقاء بضرورة التركيز والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى واعداد برامج تدريبية مكثفة لتأهيل ورفع كفاءة القوى البشرية لمواكبة التطور التكنولوجي والتحديات الجديدة ، ورفع قدراتهم لإحكام الرقابة علي المال العام وحماية مستحقات الدولة.

من جانبه ذكر المحاسب لوزي منصور انه يجري تطوير ورفع كفاءة مبني المديرية بتكلفة حوالي 3 مليون و500 الف جنية بتمويل من وزارة المالية.

واضاف ان المبني يقع علي مساحة 800 متر مربع ويتكون من 5 طوابق ، مشيرا الي ان اعمال التطوير تأتي في اطار خطة وزارة المالية للارتقاء بكافة مقار المديريات المالية بالمحافظات ، وذلك من اجل تنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين وتطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري .