تحرير 231 محضر ضبط سلع غذائية وإعدام لحوم فاسدة فى حملة بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح إدارة الطب الوقائي ومفتشي الأغذية فى تحرير ٢٣١ محضرا وإعدام ٣٥٨ كيلو جرام لحوم و٢٥٠ كيلو طحينة غير صالحة للاستخدام الآدمي، خلال سلسلة من الحملات الموسعة على الأسواق والمحلات التجارية قبل بيعها للجمهور على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتا إلى أنه كلف الدكتور محمد شكر مدير الطب الوقائي والدكتورة فاطمة يوسف مدير إدارة مراقبة الأغذية والشناوي نجم مراقب عام الأغذية بالمرور على أماكن تداول الأغذية لردع المخالفين.

وأشار وكيل الصحة إلى أنه تم المرور على ما يقرب من ٤٧٢ منشأة، وتم تحرير ٢٣١ محضرا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، كما تم سحب ٩٤٩ عينة للتحليل بالمعامل المركزية، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والاستخدام الآدمي، وإعدام ٤٦ لتراً من الزيوت والعصائر.

وطالب "حميدة" بالمرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات ومتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين فيها، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، مشددا على أهمية النظافة العامة لأماكن تداول الأغذية والمشروبات والنظافة الشخصية لكافة العاملين والتأكيد على غسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر خلال الفترة الحالية.