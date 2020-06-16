بأثر رجعي 5 سنوات على 4 دفعات.. تعرف على آليات صرف العلاوات الخمس
12:42 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020
أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل، قائلة إنّ المستحقين هم كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.
وأضافت أنّ عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، كما أنّ التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.
وقالت إنّه سيتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل، بحد أقصى 980 جنيها، والأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات يصرف بأثر رجعي 5 سنوات، مقسمة على 4 دفعات بالتساوي، وتصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل، والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021، والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.
وأضافت الوزيرة أنّ صرف العلاوات الخمسة جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس بحكم قضائي، فالحكم القضائي لم يكن في صالح أصحاب المعاشات، والصرف أيضا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال في الاقتصاد المحلي.
وأوضحت الوزيرة أنّ الوزارة أنشأت موقعا إلكترونيا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم حال وجود شكوى.