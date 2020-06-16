بأثر رجعي 5 سنوات على 4 دفعات.. تعرف على آليات صرف العلاوات الخمس

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل، قائلة إنّ المستحقين هم كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.

وأضافت أنّ عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، كما أنّ التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.

وقالت إنّه سيتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيها، والأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات يصرف بأثر رجعي 5 سنوات، مقسمة على 4 دفعات بالتساوي، وتصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل، والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021، والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

وأضافت الوزيرة أنّ صرف العلاوات الخمسة جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس بحكم قضائي، فالحكم القضائي لم يكن في صالح أصحاب المعاشات، والصرف أيضا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال في الاقتصاد المحلي.

وأوضحت الوزيرة أنّ الوزارة أنشأت موقعا إلكترونيا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم حال وجود شكوى.