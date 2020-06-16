محافظ البحر الأحمر: السماح للصيادين بمواصلة العمل لمدة ١٤ يوما

أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، موافقة الجهات المعنية بالسماح للصيادين بالعمل لمدة ١٥ يوما مراعاة للبعد الاجتماعي والحرص على مصدر رزقهم.

وأشار محافظ البحر الأحمر، الى أن القرار جاء حرصاً على مصدر رزق الصيادين من خلال التواصل مع الجهات المعنية بالتصاريح، وطلب تأجيل قرار وقف الصيد، وبالفعل تمت الموافقة بالسروح لمدة أسبوعين اعتباراً من الإثنين الموافق 15 يونيو، وذلك لصيادي "فلايك الأوت بورد" العاملة بالسنار بمدينة الغردقة وجزرها بإعادة السروح .

من جانبه أعرب غريب صالح رئيس جمعية صيادي البحر الأحمر، عن سعادته بالقرار، مؤكدا أن الصيد هو مصدر الرزق الوحيد لهؤلاء الصيادين الوحيد، موجها الشكر إلى اللواء عمرو حنفي محافظ البحرالأحمر و خالد السيد رئيس هيئة الثروة السمكية.

وكان رئيس جمعية صيادي البحر الأحمر، طالب في وقت سابق باسم نحو ٥ آلاف من العاملين في مهنة الصيد بالبحر الأحمر، الأجهزة المختصة بإلغاء قرار منع الصيد بمنطقة البحر الأحمر لهذا العام، مناشدا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتدخل لإلغاء القرار هذا العام مراعاة للأحوال المعيشية والاقتصادية لآلاف الأسر المتضررة من قرار منع الصيد.