محافظ البحر الأحمر: استقبال 3 رحلات سياحية من بلجيكا نهاية الشهر الجاري

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة ستستقبل أيام 26 و27 و28 الشهر الجاري، 3 رحلات طيران جوية قادمة من بلجيكا بغرض السياحة، كما أن المحافظة بدأت بالسياحة الداخلية، ونسبة الإشغال حاليا عالية، حيث حققت أعلى معدل في نسبة الإشغال الفندقي.

وأكد حنفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه جرى البدء بالسياحة الداخلية طبقًا لمعايير وزارتي السياحة والصحة، فالشواطئ الخاصة بالفنادق مفتوحة، ومطبق بها الإجراءات الاحترازية ولكن الشواطئ العامة ليست مفتوحة.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن المحافظة تعيد تجهيز وتأهيل الشواطئ العامة للمرحلة المقبلة، كما أن المحافظة من أقل المحافظات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتكاد تكون منعدمة، كما تم تطبيق زيادة نسبة تشغيل طاقة الفنادق من نسبة 25% إلى 50%، مؤكدا أن نسبة الاشغال الفندقي وصلت 100% .

ولفت، إلى أنه تم اعتماد 10 فنادق جديدة للتشغيل، وبذلك يكون عدد الفنادق العاملة فى محافظة البحر الأحمر 72 فندقا بطاقة 50%، مؤكدا أن مدينة الغردقة لا يوجد بها سوى شاطئ واحد عام، وجار تطويره لافتتاحه قريبا أمام السياح.