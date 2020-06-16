التضامن: تطبيق العلاوات الخمس على المستحقين دون انتظار أحكام القضاء

قال المستشار أحمد الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ القضايا المرفوعة في مجلس الدولة والتي حكم لصالحها، ستطبق عليهم الزيادة، كما أنّ أصحاب المعاشات المستحقين الذين رفعوا قضايا ولم يفصل فيها بعد، تطبق عليهم تلقائيا دون انتظار حكم المحكمة طالما أنّهم مستحقين.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التضامن، لإعلان تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021، في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، وتحقيق المساواة بينهم.