التضامن: متجمدات العلاوات الخمس 28 مليار جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ التكلفة للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تتحملها حاليا صناديق التأمينات، وفيما بعد تتحملها الخزانة العامة، موضحة أنّه سيتم إضافة التكلفة لقيمة القسط الذي تتحمله الخزانة العامة لصالح هيئة التأمينات، ليكون نسبته 5.90% بدلا من 5.7%.

وأضافت الوزيرة، أنّ قيمة متجمدات العلاوات الخمس الإجمالية تبلغ 28 مليار جنيه، فيما تبلغ التكلفة السنوية لإضافة العلاوات على المعاشات 7 مليارات جنيه، موضحة أنّ تكلفة نسبة زيادة المعاشات المقررة بـ14% بداية من يوليو هي 25 مليار جنيه.