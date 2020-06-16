التضامن: متجمدات العلاوات الخمس 28 مليار جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ التكلفة للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تتحملها حاليا صناديق التأمينات، وفيما بعد تتحملها الخزانة العامة، موضحة أنّه سيتم إضافة التكلفة لقيمة القسط الذي تتحمله الخزانة العامة لصالح هيئة التأمينات، ليكون نسبته 5.90% بدلا من 5.7%.
وأضافت الوزيرة، أنّ قيمة متجمدات العلاوات الخمس الإجمالية تبلغ 28 مليار جنيه، فيما تبلغ التكلفة السنوية لإضافة العلاوات على المعاشات 7 مليارات جنيه، موضحة أنّ تكلفة نسبة زيادة المعاشات المقررة بـ14% بداية من يوليو هي 25 مليار جنيه.