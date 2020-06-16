رئيس التحرير

محمود مسلم

التضامن: متجمدات العلاوات الخمس 28 مليار جنيه

كتب:

محمد عيسي ونجلاء فتحي
01:02 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020
القباج خلال المؤتمر

القباج خلال المؤتمر

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ التكلفة للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تتحملها حاليا صناديق التأمينات، وفيما بعد تتحملها الخزانة العامة، موضحة أنّه سيتم إضافة التكلفة لقيمة القسط الذي تتحمله الخزانة العامة لصالح هيئة التأمينات، ليكون نسبته 5.90% بدلا من 5.7%.

وأضافت الوزيرة، أنّ قيمة متجمدات العلاوات الخمس الإجمالية تبلغ 28 مليار جنيه، فيما تبلغ التكلفة السنوية لإضافة العلاوات على المعاشات 7 مليارات جنيه، موضحة أنّ تكلفة نسبة زيادة المعاشات المقررة بـ14% بداية من يوليو هي 25 مليار جنيه.

 