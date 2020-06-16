السكة الحديد: 20 جرارا جديدا في طريقهم لمصر ليصبح الإجمالي 70 في يوليو

قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن مصر استلمت الدفعة الثالثة من عقد جرارات الـ "ge"، البالغ عددهم 20 جرارا، لافتا إلى أن الدفعة الثانية بلغت 20 جرارا وصلت في أبريل الماضي، بإجمالي 50 جرارا جديدا وصلوا بالفعل من أصل 100 جرار، بهدف تطوير أسطول الهيئة، بالإضافة إلى 20 آخرين في طريقهم إلى مصر، منوها إلى أنه بداية من أول يوليو سيصبح لدينا 70 جرارا جديدا.

وأضاف "رسلان"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى"، المذاع على فضائية "mbc مصر 2"، أن الجرارات تعتبر عصب السكك الحديد، لافتا أن الهيئة كانت تمتلك نحو 800 جرار منهم 400 جرار خارج الخدمة، ماكان يتسبب في عدة مشاكل مع قطارات الركاب أو قطارات البضائع، مشيرا إلى أنه تم وقف قطارات البضائع لفترة لوجود عجز فى الجرارات.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة تحرص على الاهتمام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا نظرا لاستقبال كل الركاب من جميع المحافظات المختلفة.

وأوضح أن الهيئة تجري عمليات التعقيم والتطهير اللازمة على الأرصفة ومقاعد الانتظار حفاظا على صحة المواطنين والعاملين في قطاع السكك الحديدية، إلى جانب توفير كمامات بأسعار رمزية على شبابيك التذاكر.