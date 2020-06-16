601 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء اسيوط

فى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية ،

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك،

ونظراً لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بمحافظات الصعيد واستمرار عمليات التنمية شاملة فى كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة،

ففى هذا الصدد وفى نطاق محافظة أسيوط التي هي احدي المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء و يبلغ عدد المشتركين بها حوالى (1.1) مليون مشترك وقد نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين وقد قدرت استثمارات الشركة فى نطاق محافظة اسيوط بحوالى (601) مليون جنيه

واستمرارا فى تنفيذ توجيهات السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه باستكمال خطة تطوير شبكات التوزيع فقد تم استثمار حوالى (100) مليون جنيه بنطاق محافظة أسيوط خلال عام 2019/2020 وذلك من خلال تنفيذ خطة احلال وتجديد وتوسعات جديده وقد تم الانتهاء من تنفيذ خطة الاحلال والتجديد والتوسعات بنسبة 100 % حتى 30/4/2020 ، متضمنه الانتهاء من :

- اجراء سلاسل احلال ورفع قدرة لعدد (96) محول بإجمالى تكلفة بلغت حوالى (8) مليون جنيه.

- وتم الانتهاء من احلال لوحة توزيع البركة بمركز اسيوط بتكلفة بلغت (3) مليون جنيه .

- وتنفيذ خطة لتوسعات جديده واحلال بشبكة الجهد المتوسط باجمالى تكلفه بلغت حوالى ( 85) مليون جنيه حيت تم الانتهاء من انشاء كابلات جهد متوسط بطول يصل إلى حوالى( 120) كم وتركيب عدد ( 12) عامود جهد متوسط بالاضافه الى انشاء موزع جديد بمركز منفلوط .

- كما تم تنفيذ خطة احلال وتجديد وتوسعات جديده بشبكة الجهد المنخفض باجمالى تكلفة بلغت حوالى (4,5) مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من تركيب عدد ( 553 ) عامود جهد منخفض بالاضافه الى تنفيذ ( 195 ) كم خطوط جهد منخفض .

ونتيجة لما تم تنفيذه من اعمال التوسعات والاحلال السابق ذكرها أدى ذلك الى تخفيف احمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين .

وفى سياق متصل فقد تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة والتى يصل عددها الى 16 مركز عملاء مما يتلائم مع الاجراءت ألاحترازيه لمنع انتشار فيروس كورونا ومعايير تصنيف مراكز خدمة العملاء وذلك من خلال ملائمة المكان من حيث سهولة الوصول والتهوية والأضاءة الجيدة ووجود أماكن أنتظار مناسبة ،و توفير مكان لتقديم الأقتراحات والشكاوى ومييكنة كافة الأجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد ، واتاحة آلية للعملاء لتقييم مستوى الخدمة التى تلقاها من الموظفين مما يرفع مستوى ثقة العميل بالشركة ويضع الموظفين تحت رقابة ذاتية لتقديم مستوى خدمة عالى ، وقد تم تركيب عدد (2) شاشة عرض (50) بوصه بمركزى خدمة العملاء بمدينة القوصية ومدينة أسيوط غرب لعرض الاجراءات والمستندات المطلوبه للخدمات المقدمه وكذلك تركيب نظام لإنتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين (Queue System) بالمركزين السالف ذكرهما وسيتم التركيب بباقى مراكز الخدمه تباعاً .

وفى اطار خطة استبدال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنيه الى كابلات ارضيه فقد تم تنفيذ عدد (9) عملية للمرحله الثالثه للعام المالى 2019/2020 بالمحافظة باجمالى تكلفه تبلغ حوالى (8) مليون جنيه .

وفيما يتعلق بمجال الضبطية القضائية خلال الفتره من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 بمحافظة أسيوط فقد تم تحرير (19362 ) محضر بقيمة تبلغ حوالى (40) مليون جنيه .

وجدير بالذكر أن محافظة أسيوط تقسم لقطاعين لتوزيع الكهرباء قطاع لتوزيع كهرباء أسيوط شمال والذى يضم مراكز ( ديروط – القوصية – الفتح – اسيوط الجديده – ابنوب – منفلوط ) وقطاع لتوزيع كهرباء أسيوط جنوب والذى يضم مراكز ( مركز ومدينة المنيا – البدارى – ساحل سليم – الغنايم – صدفا – ابوتيج ).