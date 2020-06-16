التضامن: زيادة المعاشات من 86.5 مليار جنيه 2014 لـ236 مليارا في 2020

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أنّ المعاشات شهدت طفرة كبيرة على مدار السنوات الماضية، ففي عام 2013/2014 كانت قيمة المعاشات المنصرفة 86.5 مليار جنيه لـ8 ملايين و693 ألف مستفيد، ووصلت في 2019 /2020 لنحو 236 مليار جنيه لـ9.9 مليون مستفيد، والحد الأدنى للمعاش خلال هذه الفترة من 450 إلى 900 جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021، في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة.

وكانت القباج وجّهت مسؤولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغيرعن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتبارا من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.