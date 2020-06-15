نيابة الإسكندرية تفرج عن منظم ماراثون الجري بكفالة 2000 جنيه

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المتهم بتنظيم ماراثون جرى بطريق كورنيش الإسكندرية، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك بكفالة 2000 جنيه.

وطالبت نيابة المنتزه أول، بتفريغ كاميرات المراقبة بطريق كورنيش الإسكندرية لتحديد توقيت تنظيم الماراثون وعدد المشاركين به ودور المتهم، فضلا عن طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت تم تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاركة العشرات، بينهم أطفال، في ماراثون جري بطريق كورنيش الإسكندرية، يوم الجمعة الماضي، تحت شعار "غير مودك وجدد نشاطك".

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية منظم الماراثون، وجرى القبض عليه، وتبين أنه "حاصل على بكالوريوس – مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه".

ونفى المتهم في أقواله أمام النيابة، ارتكابه الواقعة، قائلا:" الماراثون قديم، ويعود إلى بداية شهر رمضان، وأعاد أحد أقاربي نشر الصور الخاصة به ما أدى لتداوله على نطاق واسع واعتبارها جديدة في ظل كورونا".