صور.. تعقيم 6 شقق بالشيخ زويد بعد اكتشاف حالة مصابة بكورونا

عقمت الإدارة الصحية في الشيخ زويد، ٦ شقق سكنية مجاورة للحالة التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد في عمارات حي الكوثر.

وقال الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية، إن الفريق الطبي المتابع قام بحصر أهالي من سكان ٦ شقق سكنية فى أحد العمارات بحي الكوثر، وهم من جيران الحالة المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه وزع أدوات التعقيم والإرشادات على سكان العمارة وطالبهم بالالتزام بالمنزل وعدم الاختلاط، وأنه سوف تكون هناك متابعة مستمرة من القوات الأمنية والإدارة الصحية.

وطالب مدير الإدارة الصحية، السكان من أهالي حي الكوثر، بمنع أولادهم من اللعب فى الطرقات أو الخروج غير المبرر من المنزل والالتزام بالتعليمات بشكل دقيق.

وتم اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في حي الكوثر فى الشيخ زويد، وتم عزلها منزليا بعد صرف العلاج اللازم لها، وهي لشخص أربعيني كان يعمل فى إحدى محافظات الصعيد.