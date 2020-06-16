"تحيا مصر" والأورمان ينتهيان من إعادة إعمار 510 منازل ببني سويف

انتهى صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان من إعادة إعمار ٥١٠ منازل بمحافظة بني سويف، ضمن بروتوكول التعاون الثالث لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد تامر عبد الفتاح، المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المنازل التى تمت إعادة إعمارها تمت على مرحلتين، الأولى شملت ٢١٠ منازل بقرى العواونه وميانه وشاويش ومعصرة نعسان مركز أهناسيا، وقريتي زرابي الحيبه ونجع حمد مركز الفشن، وقرية الشيخ خطاب مركز سمسطا، والمرحلة الثانية شملت ٣٠٠ منزل بقريتي أبويط ومعصرة أبو صير مركز الواسطى وقرية الأمراء مركز أهناسيا، وقريتي صفط راشين ومنشية محمد رضوان مركز ببا، وقرى عزبة الصعايدة ودشاشة والتضامن 2 مركز سمسطا، وقرية باها مركز بني سويف، وقرية الحرجة مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

وأضاف اللواء شعبان، أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبنى المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل والسيدات المعيلات.

يذكر أن تعاون الأورمان وصندوق تحيا مصر في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء ضمن ٣ بروتوكولات تعاون تمت من خلالها رفع كفاءة عدد 10360 منزل فى ٣٣٢ قرية بجميع محافظات الجمهورية.