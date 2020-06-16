"المحامين" تعلن أعداد مسددي عضوية 2018 و2017 والنقل والإعادة

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أن ما أثاره عضو المجلس، عيسى أبوعيسى، على صفحات التواصل الاجتماعي، حول بيان من إدارة الحاسب الآلي بأعداد من تم إعادة قيدهم ومن سددوا سنتي 2018 و2017، وحالات النقل والإعادة والعودة من الزوال، مغلوط، وعار تماما عن الصحة.

وأعلن نقيب المحامين، وفقا لبيان رسمي من إدارة الحاسب الآلي بالنقابة العامة للمحامين عدد المحامين الذين تم تجديد اشتراكاتهم في فترة المجلس السابق من 1-1-2020 إلى 15-3-2020، وهو 8591 عضوا.

وأكد أن عدد المحامين الذين تم تجديد اشتراكاتهم في فترة المجلس الحالي برئاسته في الفترة من 18-3-2020 حتى تاريخ 15/6/2020، وهو 3620 عضوا.

وأوضح أن هذه الأعداد تشمل المحامين الذين سددوا سنتي 2018 و2017، وكذلك من تم إعادة قيدهم، وأيضا حالات النقل والإعادة وحالات العودة من الزوال.

وكان عيسى أبو عيسى عضو مجلس نقابة المحامين، أعلن عن أن إجمالي المفعلين من 18 مارس 3450 عضوا تم إعادتهم من الزوال لجداول نقابة المحامين، متسائلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "لمصلحة مين عودة الغير مشتغلين بنقابة المحامين".