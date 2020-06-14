وزير الطيران المدني: السائحون من دول بؤر كورونا سيقدمون شهادة PCR

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن مصر تتجه إلى إعادة العمل في مجالات الحياة بشكل تدريجي، ومنها قطاع الطيران.

وأضاف وزير الطيران المدني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة: "هناك إجراءات سيتم اتخاذها مثل نوعية الطعام، والوجبات جافة ولن نقدم جرائد أو مجلات".

وأوضح عنبة، الإقرار الذي أتفق عليه، والذى سيوقع عليه الراكب، سيكون متضمنًا عدم إصابته بفيروس كورونا أو مخالطته لأي مصاب.

وتابع: "في حالة وجود راكب من دولة تحتوي على بؤر مصابة بفيروس كورونا سيقوم الراكب بإحضار شهادة PCR من الدولة".

وأوضح وزير الطيران، أن الغالبية العظمي من المصريين عادوا إلى وطنهم، وانتهينا من إعادة جميع العالقين ولكن هناك مصريين مازالوا في الخارج بسبب ظروف أخرى، مؤكدًا أنه تم خلال الفترة الماضية إجراء صيانة للمطارات والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.