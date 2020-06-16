إزالة 158 حالة تعد على أملاك الدولة بقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، حملاتها الموسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائين، والتي أسفرت عن إزالة 158 حالة تعد.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة شنت عدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن ازالة 158 حالة تعد، مؤكدا استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين .

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة، ان الحملات أسفرت في إزالة 37 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز ابوتشت ودشنا وقنا بمساحة 15 ألف و561 متر مربع ، وازالة 7 حالات تعدي بالزراعة علي املاك الدولة بمراكز الوقف ودشنا وقنا بمساحة 19 فدان و2 قيراط ، وازالة 100 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 3 افدنه و13 قيراط و1 سهم ، بالإضافة إلى إزالة 14 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز دشنا وقنا وقوص بمساحة 1770 متر مربع .

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 672 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 357 الف و976 متر مربع ، و138 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 200 فدان و16 قيراط و17 سهم ، و2719 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 125 فدان و 20 قيراط و20 سهم ، و 485 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 76 الف و150 متر مربع.

يأتي ذلك في اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون اجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي .