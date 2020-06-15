وزير الطيران: تأثرنا بشكل فادح بسبب كورونا.. والخسائر بالمليارات

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنّ قطاع الطيران تأثر بشكل فادح جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى أنّ خسائر الشركة الوطنية والقطاع الخاص العاملين بمجال الطيران، جاءت بالمليارات.

وأضاف "عنبة"، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أنّه كان لزاما على الدولة الإعلان عن بدء تشغيل الطيران مرة أخرى قبل أول شهر يوليو بفترة كافية، حتى تبدأ الشركات إتمام إجراءات الحجز وغيرها من ضوابط التشغيل، موضحا أنّ الوزارة استفادت بفترة الغلق التي تبعت اجتياح فيروس كورونا بتطوير البنية الأساسية للمطارات المصرية، وتعديل الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي في المطارات، وتركيب وتشغيل الكاميرات الحرارية للركاب: "الكاميرا الحرارية بتقيس درجة حرارة كل الناس وبتشوف اللي درجة حرارته عالية بشكل أوتوماتيكي".

وأوضح أن إلغاء الحجر من قبل وزارة الصحة والسكان، مكّن الركاب القادمين من الذهاب إلى منازلهم فورا: "ده كان عائق على حركة الطيران يكون الحجر على حساب الراكب"، مشيرا إلى أنّه ومن المتوقع وجود إقبال على حجز الطيران بشكل بسيط في البداية لحد ما يرجع بشكل تدريجي.