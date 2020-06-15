القليوبية تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 23 حالة آخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة شبرا الخيمة سجلت أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة قها والعبور أي إصابات جديدة اليوم الإثنين ، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 31 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 47 حالة إصابة ، ومركز ومدينة طوخ 15 حالات إصابة، والقناطر الخيرية 14 حالة، وكفر شكر 6 حالات ، ومركز ومدينة قليوب 19 حالة، والخانكة 5 حالات ، وشبين القناطر 8 حالات.

كانت مستشفى التأمين الصحى النموذجي ببنها قد اعلنت ،عن شفاء بطلين من أطقمها الطبية من فيروس كورنا المستجد ، وهما الدكتور محمد السيد شيح استشارى القلب ، ونائب مدير المستشفى، والدكتور أحمد عبد المعطى أخصائى العظام ، حيث تم علاجهما داخل المستشفى حتى تماثلا للشفاء واثبت سلبية المسحات لهما مرتين متتاليتين .

وقدمت ادارة المستشفى في بيان لها اليوم الإثنين ، خالص التهنئة بمناسبة شفاء بطلين من أبطالها فى محاربة فيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور محمد منير مدير المستشفي أن المستشفى شهد عدد من حالات الشفاء والتعافى ، من فيروس كورونا فى الأيام الأخيرة ، بفضل تعاون جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وإداريين ، وأهاب مدير المستشفى المواطنين بالإلتزام واتباع الإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الصحة، بعدم الاختلاط والتجمع حرصا على صحتهم.

فيما أعلنت مستشفي قها لعزل مصابي فيروس كورونا تعافي مشرفة تمريض من المرض بعد سلبية المسحات الخاصة بها مرتين متتاليتين لرتفع عدد المتعافين الي 266 فرد منذ بدء جائحة كورونا .واشار بيان صادر عن المستشفي اليوم، هنأ فيه صفاء صفوت البطلة المقاتلة ومشرفة التمريض النشيطة، جدا والمحبوبة من الجميع ومسئولة الجودة أيضا ، حيث أكد بيان المستشفي انها نموذج قدوة للجميع في عملها واخلاص ها وتجردها لمهنتها والتزامها المهني والأخلاق تجاه عملها .

وقال احمد حسونة المدير المالي والاداري للمستشفي أن عدد المتعافين من الفيروس إرتفع إلي 266 متعاف غادروا المستشفي بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتي اليوم .واشار حسونة أن الفريق الطبى أسرة واحدة ، ويعاملون المرضى من هذا المنطق ، و أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع ، بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء .