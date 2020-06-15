القليوبية تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كتب:
حسن صالح
10:50 م | الإثنين 15 يونيو 2020
سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 23 حالة آخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.
وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة شبرا الخيمة سجلت أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة قها والعبور أي إصابات جديدة اليوم الإثنين ، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 31 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 47 حالة إصابة ، ومركز ومدينة طوخ 15 حالات إصابة، والقناطر الخيرية 14 حالة، وكفر شكر 6 حالات ، ومركز ومدينة قليوب 19 حالة، والخانكة 5 حالات ، وشبين القناطر 8 حالات.
كانت مستشفى التأمين الصحى النموذجي ببنها قد اعلنت ،عن شفاء بطلين من أطقمها الطبية من فيروس كورنا المستجد ، وهما الدكتور محمد السيد شيح استشارى القلب ، ونائب مدير المستشفى، والدكتور أحمد عبد المعطى أخصائى العظام ، حيث تم علاجهما داخل المستشفى حتى تماثلا للشفاء واثبت سلبية المسحات لهما مرتين متتاليتين .
وقدمت ادارة المستشفى في بيان لها اليوم الإثنين ، خالص التهنئة بمناسبة شفاء بطلين من أبطالها فى محاربة فيروس كورونا المستجد .
وقال الدكتور محمد منير مدير المستشفي أن المستشفى شهد عدد من حالات الشفاء والتعافى ، من فيروس كورونا فى الأيام الأخيرة ، بفضل تعاون جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وإداريين ، وأهاب مدير المستشفى المواطنين بالإلتزام واتباع الإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الصحة، بعدم الاختلاط والتجمع حرصا على صحتهم.
فيما أعلنت مستشفي قها لعزل مصابي فيروس كورونا تعافي مشرفة تمريض من المرض بعد سلبية المسحات الخاصة بها مرتين متتاليتين لرتفع عدد المتعافين الي 266 فرد منذ بدء جائحة كورونا .واشار بيان صادر عن المستشفي اليوم، هنأ فيه صفاء صفوت البطلة المقاتلة ومشرفة التمريض النشيطة، جدا والمحبوبة من الجميع ومسئولة الجودة أيضا ، حيث أكد بيان المستشفي انها نموذج قدوة للجميع في عملها واخلاص ها وتجردها لمهنتها والتزامها المهني والأخلاق تجاه عملها .
وقال احمد حسونة المدير المالي والاداري للمستشفي أن عدد المتعافين من الفيروس إرتفع إلي 266 متعاف غادروا المستشفي بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتي اليوم .واشار حسونة أن الفريق الطبى أسرة واحدة ، ويعاملون المرضى من هذا المنطق ، و أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع ، بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء .